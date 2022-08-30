Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Усть-Каменогорск – восемнадцатый по счету город, где прошел очередной турнир.

Фестиваль состоялся на площади перед амфитеатром.

Для участия в соревнованиях зарегистрировались 235 человек.

Ранее сообщалось, что во время Tartyl Fest аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар продемонстрировал свою физическую подготовленность, подтянувшись на турнике. Во время турнира он сделал 15 подтягиваний.

Жаксылык Омар призвал участвовать в челлендже руководство города Семея, где пройдет очередной фестиваль.

В ходе соревнования десятилетний юный участник Мансур Уалиев подтянулся 36 раз и стал победителем в своей весовой категории (до 55 кг).

Общее количество подтягиваний во время прошедшего турнира составило 39.

Рекорд Tartyl Fest по подтягиванию на турнике ранее принадлежал 51-летнему участнику Андрею Антоняну, подтянувшемуся 45 раз.

А во время соревнования в Петропавловске один из участников Рафаил Кадыров повторил последний на тот момент рекорд Tartyl Fest.

На турнире в Караганде был новый побит рекорд. Участник Евгений Нам, являющийся жителем города Тараза, подтянулся на турнике 50 раз. Таким образом, рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

Победителями стали следующие участники:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место – Мансур Уалиев – 10 лет, 35 кг – 36 раз;

2 место – Ислам Сағиев – 13 лет, 24 кг – 30 раз;

3 место – Мейіржан Ермұханбет – 15 лет, 50 кг – 25 раз.

До 18 лет (55-70 кг):

1 место – Егор Ногин – 16 лет, 65 кг – 28 раз;

2 место – Александр Шарнин – 17 лет, 57 кг – 27 раз;

3 место – Бағлан Хамзаев – 17 лет, 65 кг – 25 раз.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место – Радмир Темирбулатов – 17 лет, 73 кг – 27 раз;

2 место – Бекзат Муратбеков – 16 лет, 71 кг – 24 раза;

3 место – Əли Ерғалиев – 17 лет, 72 кг – 19 раз.

18-30 лет (до 65 кг):

1 место – Елнар Ақылбеков – 18 лет, 61 кг – 35 раз;

2 место – Арсений Мироненко – 19 лет, 58 кг – 33 раза;

3 место – Ораз Басаров – 24 года, 63 кг – 32 (32, 28) раза.

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место – Сергей Залесков – 27 лет, 75 кг – 37 раз;

2 место – Данил Трухачев – 22 года, 78 кг – 31 раз;

3 место – Азамат Ермек – 25 лет, 66 кг – 29 (29) раз.

18-30 лет (от 80 кг):

1 место – Евгений Созончук – 23 года, 82 кг – 39 раз;

2 место – Евгений Пименов – 25 лет, 84 кг – 27 раз;

3 место – Азамат Жакупжанов – 18 лет, 82 кг – 26 раз.

От 30 лет (до 80 кг):

1 место – Дархан Кесикбаев – 30 лет, 65 кг – 38 раз;

2 место – Мерхат Қабдылмəлік – 30 лет, 65 кг – 28 раз;

3 место – Дмитрий Беляев – 34 года, 72 кг – 25 раз.

От 30 лет (80-90 кг):

1 место – Олжас Сердалиев – 33 года, 81 кг – 36 раз;

2 место – Александр Майданов – 34 года, 81 кг – 23 раза;

3 место – Асет Оралбеков – 37 лет, 80 кг – 21 раз.

От 30 лет (От 90 кг):

1 место – Ахмет Терликбаев – 31 год, 94 кг – 24 раза;

2 место – Вадим Салманханов – 39 лет, 90 кг – 17 раз;

3 место – Адлет Абылгазинов - 38 лет, 90 кг – 15 раз.

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов – общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout – любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

Следующие соревнования пройдут в городах:

Семей – 2 сентября

Нур-Султан – 6 сентября.



