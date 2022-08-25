Победителей Tartyl Fest наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде завершился республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Фестиваль прошел в Центральном парке культуры и отдыха. В подтягивании на турнике жители Караганды проявили себя активно, показав высокие результаты.

Во время турнира был побит новый рекорд. Участник Евгений Нам, являющийся жителем города Тараза, подтянулся на турнике 50 раз. Таким образом, рекорд зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

«Рекордсмен ранее выступал в городе Таразе, но по состоянию здоровья не смог полноценно подтянуться там. Тем не менее, он заранее предупредил нас, что после своего выздоровления выступит в ближайшее время в другом городе. Таким образом, он попросил отложить свое участие в соревновании» - отметили организаторы Tartyl Fest.

Р анее р екорд Tartyl Fest по подтягиванию на турнике принадлежал 51-летнему участнику Андрею Антоняну, подтянувшемуся 45 раз.

А во время соревнования в Петропавловске один из участников Рафаил Кадыров повторил на тот момент рекорд Tartyl Fest.

Победителями стали следующие участники:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место - Рамазанов Серик - 17 лет, 53 кг - 29 раз

2 место - Сатыбалды Ерсұлтан - 16 лет, 54 кг - 28 раз

3 место - Жумахметов Нурсултан - 17 лет, 53 кг - 27 (23) раз

До 18 лет (55-70 кг):

1 место - Текебаев Бисултан - 16 лет, 57 кг - 40 раз

2 место - Таңат Нұрсұлтан - 16 лет, 59 кг - 38 раз

3 место - Блялов Арсен - 17 лет, 59 кг - 33 (35) раза.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место - Рамазанов Адиль - 17 лет, 71 кг - 27 раз

2 место - Емельяненко Владимир - 17 лет, 72 кг - 23 (24) раза

3 место - Адыханов Жандос 17 лет, 72 кг - 23 (23) раза

18-30 лет (до 65 кг):

1 место - Асанов Сырым - 26 лет, 60 кг - 38 раз

2 место - Селиванов Андрей - 28 лет, 63 кг - 36 раз

3 место - Назыров Ильнур - 28 лет, 63 кг - 32 (37) раза

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место - Именченков Дмитрий - 19 лет, 75 кг - 32 (35) раза

2 место - Мұхатаев Дастан - 20 лет, 66 кг - 32 (30) раза

3 место - Кадыров Руслан - 20 лет, 66 кг - 32 (28) раза

18-30 лет (от 80 кг):

1 место - Мухамеджан Бекболат - 29 лет, 84 кг - 31 раз

2 место - Беккер Артем - 22 года, 93 кг - 28 (27, 26) раз

3 место - Ким Максим - 29 лет, 87 кг - 28 (27, 25) раз

От 30 лет (до 80 кг):

1 место - Утегенов Болат - 40 лет, 73 кг - 33 (32) раза

2 место - Такиров Аскар - 31 год, 65 кг - 33 (31) раза

3 место - Гроссул Эдуард - 51 год, 69 кг - 31 раз

От 30 лет (80-90 кг):

1 место - Асқар Айтуар - 33 года, 82 кг - 30 раз

2 место - Данькевич Владимир - 35 лет, 85 кг - 29 раз

3 место - Шлотгауэр Евгений - 37 лет, 85 кг - 26 (25) раз

От 30 лет (выше 90 кг):

1 место - Бибиков Виталий - 37 лет, 97 кг - 29 раз

2 место - Ненадовец Александр - 30 лет, 92 кг - 24 раза

3 место - Бурковский Алексей - 37 лет, 92 кг - 23 раза

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

В ходе фестиваля известный казахстанский певец Нуржан Керменбаев стал специальным гостем вечера и спел для зрителей.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

Следующие соревнования пройдут в городах:

Павлодар - 27 августа,

Семей - 30 августа,

Усть-Каменогорск - 2 сентября,

Нур-Султан - 6 сентября.



