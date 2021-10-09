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    Победителей республиканского поэтического конкурса определили в Караганде

    9 Октября 2021, 14:59

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде подвели итоги ежегодного республиканского поэтического конкурса (мүшәйра) «Дүниеге келер әлі талай Қасым». В этом году он был посвящён 30-летию Независимости Казахстана и 110-летию Касыма Аманжолова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организаторы конкурса – акимат Карагандинской области и управление по развитию языков.

    «Впервые конкурс был организован на областном уровне в 2016–2017 годах. С 2018-го проводится в рамках программы «Рухани жаңғыру» в республиканском масштабе. В этом году в конкурсе приняли участие 92 человека», – сообщили в управлении по развитию языков.

    Возраст участников от 18 до 45 лет. Они представили по три стихотворения: своё посвящение Касыму Аманжолову, Дню Независимости, а также произведение на свободную тему.

    По итогам конкурса Гран-при завоевал Ғылымнұр Кәдірбай из Нур-Султана. Первое место заняла Әсел Оспан из Алматинской области, второе между собой поделили Мирас Асан из Нур-Султана и Дәурен Тілеухан из Актюбинской области. Три участника на третьем месте – Айзада Рақымжанова (г. Нур-Султан), Есей Жеңісұлы (г. Алматы) и Асыл Сұлтанғазы (Алматинская область).

    Именные призы выиграли пять человек, в том числе два жителя Карагандинской области – Ерік Нарын (приз имени Кәріма Сауғабая) и Абай Ораз (приз имени Сайлаухана Нәкенова).

    Победителям и призёрам конкурса вручены дипломы и денежные сертификаты, а также двухтомник «Қасым тағылымы», изданный Карагандинским университетом имени академика Е. А. Букетова, и сборник песен (диск) «Қасымның әндері-ай» на слова Касыма Аманжолова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Акимат Рухани жаңғыру 30 лет Независимости
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