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    Победителей республиканских олимпиад наградили в Актюбинской области

    1 Июня 2022, 22:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В парке имени Первого Президента в Актобе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Со сцены аким области Ондасын Уразалин поздравил актюбинцев с праздником.

    «Это замечательный праздник, который вызывает самые добрые и светлые чувства. Дети - наша важнейшая ценность. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 2022 год объявлен Годом детей в нашей стране. Весь год посвящен поддержке детства, созданию и дальнейшему развитию условий для того, чтобы наше юное поколение получало качественное образование и хорошее воспитание на основе национальных ценностей, имело доступ к качественной медицине, передовым технологиям, все возможности для саморазвития и самореализации», - отметил Ондасын Уразалин.

    Затем в торжественной обстановке аким наградил медалями и премиями в размере 50,80,100 тыс. тенге школьников, занявших 1-3 места в республиканских олимпиадах. Всего награждено 59 учащихся школ области.

    Сегодня в Актюбинской области проживают 256 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Аким области подчеркнул, что дать возможность детям всесторонне развиваться и в полной мере раскрыть свой потенциал - первоочередная задача.

    В этом году по области будет открыто 11 новых школ и 26 дошкольных организаций, отремонтировано 56 школ в малых городах, районных центрах и селах, в 73 школах появится 143 предметных кабинета новой модификации. Кроме того, для перевозки детей приобретут 32 новых автобуса.

    «Уверен, что внимание и поддержка государства, ответственное отношение к воспитанию со стороны взрослых, особенно родителей, позволят нашим детям стать умными и ответственными, настоящими патриотами страны», - сказал Ондасын Уразалин.

    В честь детского праздника в Актобе прошло свыше 40 мероприятий: концертные программы, творческие конкурсы, выставки, спортивные состязания и многое другое.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Регионы Общество
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