Победителей престижного чемпионата по робототехнике наградило Минобороны Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международные соревнования юных робототехников «First global challenge», в которых участвовали учащиеся 167 стран, прошли в Женеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.
В этом состязании казахстанские школьники провели 16 игровых матчей, не проиграв ни одного и установив рекорд по количеству баллов.
В День Республики заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов посетил Дворец школьников в городе Алматы. В этом учреждении на базе коворкинг-центра Alatau Creative Hub действует кружок Республиканского военно-патриотического центра Smart-sarbaz. От военного ведомства он поздравил талантливых робототехников с победой, вручив им грамоты и памятные подарки.