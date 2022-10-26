Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Победителей престижного чемпионата по робототехнике наградило Минобороны Казахстана

    26 Октября 2022, 02:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международные соревнования юных робототехников «First global challenge», в которых участвовали учащиеся 167 стран, прошли в Женеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    В этом состязании казахстанские школьники провели 16 игровых матчей, не проиграв ни одного и установив рекорд по количеству баллов.

    В День Республики заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов посетил Дворец школьников в городе Алматы. В этом учреждении на базе коворкинг-центра Alatau Creative Hub действует кружок Республиканского военно-патриотического центра Smart-sarbaz. От военного ведомства он поздравил талантливых робототехников с победой, вручив им грамоты и памятные подарки.

    «Руководство страны проводит большую работу по поддержке казахстанской молодежи. В своих выступлениях Президент страны Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает важность таких побед. Именно они поднимают дух нации! И ваш пример – тому яркое подтверждение», – сказал, обращаясь к школьникам, заместитель министра.

    В ходе встречи руководитель фонда развития робототехники Ustem Robotics Асылбек Мурзахметов презентовал программу развития робототехники Smart Sarbaz для воспитанников движения «Жас сарбаз». Благодаря ей смогут познать азы военной инженерии, робототехники, попробовать свои силы в создании искусственного интеллекта.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Минобороны РК Швейцария
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Глава государства провел второе заседание Национального курултая