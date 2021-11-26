Победителей премии НПО за вклад в развитие страны наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась торжественная церемония награждения по присуждению премии для НПО под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой в рамках Х Гражданского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премия для неправительственных организаций – это механизм поддержки со стороны государства, действующий с 2017 года. Ежегодно премии присуждаются НПО по 15 направлениям за вклад в решение социальных вопросов на республиканском, отраслевом и региональном уровнях.

Победителями стали:

По направлению «Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта»:

1. Общественный фонд «Қызылжар Абай орта мектебі»;

2. Общественное объединение «Казахстанская Федерация Триатлона»;

3. Корпоративный фонд «Болашақ»;

4. Общественный благотворительный фонд «Комектес»;

5. Общественное объединение «Академия педагогических наук»;

6. Негосударственное учреждение «Школа основ управления»;

7. Общественный фонд «Co-Make»;

8. Общественное объединение «Young researchers Alliance»;

9. Общественное объединение бухгалтеров и аудиторов Атырауской области «Есепші»;

10. Частный фонд имени академика Зейноллы Кабдолова;

11. Общественное объединение «Неправительственная организация «Человек и общество»;

12. Общественное объединение «Инклюзия Болашақ Атырау».

По направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»:

1. Общественный фонд «Болашак»;

2. Общественный фонд имени Карабекова Агабека;

3. Общественный фонд «Ключи к здоровью»;

4. Общественный благотворительный фонд по оказанию помощи детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются «Лучик надежды».

По направлению «Охрана окружающей среды»:

1. Общественный фонд «Центр «Содействие устойчивому развитию»;

2. Общественное объединение «Ожерелье зелёных практик»;

3. Молодежное общественное объединение «Орлеу-Консалтинг»;

4. Региональное общественное объединение «Сергали-Туркестан».

По направлению «Поддержка молодежной политики и детских инициатив»:

1. Частный фонд «ENACTUS KAZAKHSTAN»;

2. Ассоциация детских и молодежных организаций Павлодарской области;

3. Молодежное общественное объединение «Жас экономист»;

4. Ассоциация молодежи и детских организаций Актюбинской области;

5. Общественное объединение «Халықаралық əлемдік мəдени орталық «Əлем балалары».

По направлению «Содействие решению семейнодемографических и гендерных вопросов»:

1. Общественное объединение «Жайық Дауысы»;

2. Общественное объединение «Ғаламат»;

3. Общественный фонд «EN BAQYTTY EL».

По направлению «Поддержка социально уязвимых слоев населения»:

1. Общественное объединение для лиц с ментальными нарушениями «Клубный дом Альрами»;

2. Общественное объединение Ассоциация родителей по опеке детей инвалидов с отклонениями в психофизическом развитии «Алпамыс»;

3. Общественный фонд «Замандас 21»;

4. Общественное объединение «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин»;

5. Частное учреждение «Центр адаптации, реабилитации и адаптации РУХ»;

6. Общественное объединение «Тараз - Анти ВИЧ»;

7. Общественное объединение «Центр творчества детей и молодежи «Исток»;

8. Общественное объединение «Центр помощи и реабилитации «Қамқор» для инвалидов и нуждающихся»;

9. Общественный фонд «Солнечный мир»;

10. Общественный фонд «Алтын Бата»;

11. Общественное объединение «Молодежное общество инвалидов»;

12. Частный Благотворительный Фонд «Азамат əлеуеті»;

13. Частный благотворительный фонд «Даметкен».

По направлению «Помощь детям-сиротам детям из неполных и многодетных семей»:

1. Общественный благотворительный фонд «Аялаған Алақан»;

2. Общественный благотворительный фонд «Нұр Əлем Қазақстан»;

3. Общественный фонд «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия».

По направлению «Содействие обеспечению трудовой занятости населения»:

1. Общественный фонд «Социальная динамика»;

2. Общественный фонд «Благотворительный фонд «Эльдани»;

По направлению «Защита прав, законных интересов граждан и организаций»:

1. Общественный фонд «Детский фонд Казахстана»;

2. Объединение юридических лиц «Петропавловская региональная ассоциация потребительских кооперативов собственников квартир»;

3. Объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза) «Ассоциация содействия предпринимательской деятельности Костанайской области»;

4. Общественное объединение «Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива».

По направлению «Развитие культуры и искусства»:

1. Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Союз ремесленников Казахстана»;

2. Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»;

3. Культурный фонд «BatiKKami».

По направлению «Охрана историко-культурного наследия»:

1. Общественный фонд «Центр образования и культуры имени Каюма Мухамедханова»;

2. Общественное объединение «Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы»;

3. Общественное объединение «Қазақтың Кетбұқасы»;

4. Общественное объединение «Городская детско-юношеская организация «Жас-Улан»;

5. Местное Этнокультурное Общественное объединение «Восточно-Казахстанский русский культурный центр»;

По направлению «Укрепление общественного согласия и общенационального единства»:

1. Общественное объединение «Алматинский областной татарский культурный центр «Туган тель»;

2. Республиканское общественное объединение «Ардагерлер Ұйымы»;

3. Общественный фонд «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет».

По направлению «Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете»:

Решением конкурсной комиссии премии данного направления перераспределены на направление «Поддержка социально уязвимых слоев населения».

По направлению «Проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг»:

Решением конкурсной комиссии премии данного направления перераспределены на направление «Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта»

По направлению «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций»:

1. Учреждение «Консалтинг центр «ЗУБР»;

2. Общественный фонд «Информационно ресурсный центр»;

3. Общественное объединение «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области».

Ранее объявлены победители премии «Тандау» среди НПО.