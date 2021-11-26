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    Победителей премии НПО за вклад в развитие страны наградили в Алматы

    26 Ноября 2021, 15:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась торжественная церемония награждения по присуждению премии для НПО под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой в рамках Х Гражданского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Премия для неправительственных организаций – это механизм поддержки со стороны государства, действующий с 2017 года. Ежегодно премии присуждаются НПО по 15 направлениям за вклад в решение социальных вопросов на республиканском, отраслевом и региональном уровнях.

    Победителями стали:

    По направлению «Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта»:

    1. Общественный фонд «Қызылжар Абай орта мектебі»;

    2. Общественное объединение «Казахстанская Федерация Триатлона»;

    3. Корпоративный фонд «Болашақ»;

    4. Общественный благотворительный фонд «Комектес»;

    5. Общественное объединение «Академия педагогических наук»;

    6. Негосударственное учреждение «Школа основ управления»;

    7. Общественный фонд «Co-Make»;

    8. Общественное объединение «Young researchers Alliance»;

    9. Общественное объединение бухгалтеров и аудиторов Атырауской области «Есепші»;

    10. Частный фонд имени академика Зейноллы Кабдолова;

    11. Общественное объединение «Неправительственная организация «Человек и общество»;

    12. Общественное объединение «Инклюзия Болашақ Атырау».

    По направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»:

    1. Общественный фонд «Болашак»;

    2. Общественный фонд имени Карабекова Агабека;

    3. Общественный фонд «Ключи к здоровью»;

    4. Общественный благотворительный фонд по оказанию помощи детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются «Лучик надежды».

    По направлению «Охрана окружающей среды»:

    1. Общественный фонд «Центр «Содействие устойчивому развитию»;

    2. Общественное объединение «Ожерелье зелёных практик»;

    3. Молодежное общественное объединение «Орлеу-Консалтинг»;

    4. Региональное общественное объединение «Сергали-Туркестан».

    По направлению «Поддержка молодежной политики и детских инициатив»:

    1. Частный фонд «ENACTUS KAZAKHSTAN»;

    2. Ассоциация детских и молодежных организаций Павлодарской области;

    3. Молодежное общественное объединение «Жас экономист»;

    4. Ассоциация молодежи и детских организаций Актюбинской области;

    5. Общественное объединение «Халықаралық əлемдік мəдени орталық «Əлем балалары».

    По направлению «Содействие решению семейнодемографических и гендерных вопросов»:

    1. Общественное объединение «Жайық Дауысы»;

    2. Общественное объединение «Ғаламат»;

    3. Общественный фонд «EN BAQYTTY EL».

    По направлению «Поддержка социально уязвимых слоев населения»:

    1. Общественное объединение для лиц с ментальными нарушениями «Клубный дом Альрами»;

    2. Общественное объединение Ассоциация родителей по опеке детей инвалидов с отклонениями в психофизическом развитии «Алпамыс»;

    3. Общественный фонд «Замандас 21»;

    4. Общественное объединение «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин»;

    5. Частное учреждение «Центр адаптации, реабилитации и адаптации РУХ»;

    6. Общественное объединение «Тараз - Анти ВИЧ»;

    7. Общественное объединение «Центр творчества детей и молодежи «Исток»;

    8. Общественное объединение «Центр помощи и реабилитации «Қамқор» для инвалидов и нуждающихся»;

    9. Общественный фонд «Солнечный мир»;

    10. Общественный фонд «Алтын Бата»;

    11. Общественное объединение «Молодежное общество инвалидов»;

    12. Частный Благотворительный Фонд «Азамат əлеуеті»;

    13. Частный благотворительный фонд «Даметкен».

    По направлению «Помощь детям-сиротам детям из неполных и многодетных семей»:

    1. Общественный благотворительный фонд «Аялаған Алақан»;

    2. Общественный благотворительный фонд «Нұр Əлем Қазақстан»;

    3. Общественный фонд «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия».

    По направлению «Содействие обеспечению трудовой занятости населения»:

    1. Общественный фонд «Социальная динамика»;

    2. Общественный фонд «Благотворительный фонд «Эльдани»;

    По направлению «Защита прав, законных интересов граждан и организаций»:

    1. Общественный фонд «Детский фонд Казахстана»;

    2. Объединение юридических лиц «Петропавловская региональная ассоциация потребительских кооперативов собственников квартир»;

    3. Объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза) «Ассоциация содействия предпринимательской деятельности Костанайской области»;

    4. Общественное объединение «Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива».

    По направлению «Развитие культуры и искусства»:

    1. Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Союз ремесленников Казахстана»;

    2. Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»;

    3. Культурный фонд «BatiKKami».

    По направлению «Охрана историко-культурного наследия»:

    1. Общественный фонд «Центр образования и культуры имени Каюма Мухамедханова»;

    2. Общественное объединение «Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы»;

    3. Общественное объединение «Қазақтың Кетбұқасы»;

    4. Общественное объединение «Городская детско-юношеская организация «Жас-Улан»;

    5. Местное Этнокультурное Общественное объединение «Восточно-Казахстанский русский культурный центр»;

    По направлению «Укрепление общественного согласия и общенационального единства»:

    1. Общественное объединение «Алматинский областной татарский культурный центр «Туган тель»;

    2. Республиканское общественное объединение «Ардагерлер Ұйымы»;

    3. Общественный фонд «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет».

    По направлению «Содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете»:

    Решением конкурсной комиссии премии данного направления перераспределены на направление «Поддержка социально уязвимых слоев населения».

    По направлению «Проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг»:

    Решением конкурсной комиссии премии данного направления перераспределены на направление «Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта»

    По направлению «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций»:

    1. Учреждение «Консалтинг центр «ЗУБР»;

    2. Общественный фонд «Информационно ресурсный центр»;

    3. Общественное объединение «Ассоциация предпринимателей Карагандинской области».

    Ранее объявлены победители премии «Тандау» среди НПО.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы НПО
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