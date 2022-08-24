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    Победителей предварительных выборов в Сенат РК от Улытауской области объявила ЦИК

    24 Августа 2022, 16:00

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования на выборах в Сенат РК. Улытаускую область будут представлять Серик Шайдаров и Советбек Медебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутатов Сената в Казахстане избирают выборщики, то есть депутаты маслихатов.

    Судьбу кандидатов решали 346 депутатов маслихатов по трем новым регионам.

    В предварительных выборах в Сенат от Улытауской области победили заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров и аким Улытауского района Советбек Медебаев.

    Серик Шайдаров набрал 41 голос в голосовании среди кандидатов вместо депутатов, избранных в 2020 году. А Советбек Медебаев с 38 голосами «за» лидировал в голосовании среди кандидатов вместо депутатов, избранных в 2017 году.

    Согласно Конституции, депутатов Сената избирают на шесть лет. Половина из них переизбираются каждые три года.

    В июле Глава государства назначил выборы депутатов Сената от трех вновь образованных областей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Сенат Выборы Улытауская область
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