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Победителей предварительных выборов в Сенат РК от Улытауской области объявила ЦИК

Автор:  
Агата Мухамеджанова
24 Августа 2022, 16:00
Победителей предварительных выборов в Сенат РК от Улытауской области объявила ЦИК

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования на выборах в Сенат РК. Улытаускую область будут представлять Серик Шайдаров и Советбек Медебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутатов Сената в Казахстане избирают выборщики, то есть депутаты маслихатов.

Судьбу кандидатов решали 346 депутатов маслихатов по трем новым регионам.

В предварительных выборах в Сенат от Улытауской области победили заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров и аким Улытауского района Советбек Медебаев.

Серик Шайдаров набрал 41 голос в голосовании среди кандидатов вместо депутатов, избранных в 2020 году. А Советбек Медебаев с 38 голосами «за» лидировал в голосовании среди кандидатов вместо депутатов, избранных в 2017 году.

Согласно Конституции, депутатов Сената избирают на шесть лет. Половина из них переизбираются каждые три года.

В июле Глава государства назначил выборы депутатов Сената от трех вновь образованных областей.

Сенат   Выборы   Улытауская область  
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