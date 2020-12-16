Победителей олимпиады «Мың бала» наградили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошел Форум инициатив Первого Президента РК «Ел үміті» и «Қамқорлық», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, в рамках «Ел үміті» проходила Национальная интеллектуальная олимпиада «Мың бала». Проект направлен на выявление и поддержку одаренных детей среди сельских учащихся 5-6 классов. Проводилась олимпиада в два этапа. На первом - на основе результатов успеваемости отобрали 200 школьников региона. Вторым этапом было тестирование на базе Назарбаев интеллектуальной школы.

«В первом этапе олимпиады приняли участие 8 772 учащихся. Во втором – 144, из которых 69 стали победителями. Северо-Казахстанская область является лидирующим регионом по итогам олимпиады. Шесть учащихся стали претендентами на поступление в Республиканскую физико-математическую школу», - рассказали в пресс-службе.

В проекте «Қамқорлық» участвовала молодежь 14-29 лет. По области зарегистрировались более 800 участников. В ходе проекта смогли пройти дальше 373. Из них 10 наградили на Форуме. Они показали наилучшие результаты.

«В течение реализации проекта наши ребята занимали лидирующее место по срокам и качеству выполнения заданий. Участники, успешно выполнившие задания программы, получают бронзовую медаль, к которой шли в течение шести месяцев. Они могут продолжить участие и стать обладателями серебряной медали, к которой будут идти еще в течение шести месяцев или же золотой медали, до которой им нужно пройти задания еще в течение года», - добавили в пресс-службе.

В Форуме принял участие и вручил награды аким области Кумар Аксакалов.