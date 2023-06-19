Победителей «MOB FEST» наградят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19 июня в Алматы состоится награждение победителей первого республиканского фестиваля мобилографии «MOB FEST», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте РК.

В фестивале, организованном Фондом поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан, приняли участие 7 524 казахстанских мобилографов в возрасте от 16 до 40 лет.

Первый этап фестиваля проходил в онлайн-формате с 1 сентября 2022 года по 1 апреля 2023 года. На конкурс направлено 1537 видеоработ по тематикам: «Культура и традиции», «Туризм», «Люди».

По итогам первого этапа конкурса определено 100 лучших мобилографов, которые продолжили выполнение заданий второго, завершающего этапа. Их имена опубликованы на сайтах www.daraqory.kz, www.infom.kz.

Победители второго этапа «MOB FEST», а это 20 сильнейших авторов видеоработ - получат путевку на стажировку в Нью-Йоркскую Академию киноискусства (NYFA), денежные призы будут вручены 40 лучшим мобилографам, также бесплатный онлайн-курс «Мобилография PRO» пройдут 40 участников.

В церемонии награждения примут участие: Нурлан Коянбаев - президент Фонда поддержки талантов «Дара», Асхат Шыналиев – амбассадор фестиваля «Mob Fest», Асель Турсынгазина – креативный директор Телерадиокомплекса Президента РК.

Уровень мероприятия подтверждает активное участие в фестивале «MOB FEST» в качестве членов жюри Заслуженного деятеля РК Жана Байжанбаева, известного продюсера и сценариста Сабита Рахимбаева, казахстанских режиссеров Ануара Матжанова, Дамира Тастенбекова, Алена Ниязбекова.

В церемонии награждения примут участие специально приглашенные гости: известные казахстанские блогеры Алишер Еликбаев, Адилет Рахметолла, Нурбол Бекбота, Нариман Абиев, Куаныш Шонбай, Меирбек Бердибайулы, Имантай Ислам, Асхат Садырбай, певцы Гадилбек Жанай, Нуржан Керменбаев, Аян Бирбаев, Данияр Утеген, инвесторы Талгат Исмаил, Асет Жумакулов, актер и ведущий Даулет Бижанов.

Работа Фонда поддержки талантов «Дара» при Президенте РК направлена на поддержку талантливой молодежи, обеспечение возможностей для реализации ее творческого потенциала, развитие креативной индустрии в Казахстане.