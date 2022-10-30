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    Победителей  конкурса «Мың бала» назвали в Павлодаре

    30 Октября 2022, 12:21

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре назвали победителей конкурса «Мың бала». Они представят область на республиканском этапе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В Доме дружбы состоялся областной этап республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала». Основным организатором выступила областная Ассамблея народа Казахстана.

    Конкурс проходил по двум номинациям «Өнер алды қызыл тіл» и «Өнерлі өрге жүзер». За награды боролись 13 школьников, представителей некоренной национальности, владеющих государственным языком и победивших на городском этапе. «Цель проекта - поддержка и стимулирование подрастающего поколения, молодежи различных этнических групп, проявивших особый интерес в овладении государственным языком», - пояснили организаторы.

    Кроме того, проект повышает у детей интерес к литературному казахскому языку и казахской поэзии. По итогам конкурса, в номинации «Өнер алды қызыл тіл» победителем стала ученица 10 класса СОШ №9 Алина Бунина, второе место у учащейся 10 класса СОШ им. М.Ауэзова Айгюн Магаррамовой, третьими стали ученица 10 класса СОШ №40 Лейла Уажитова и ученик 9 класса СОШ №24 Тамерлан Манзиев. В номинации «Өнерлі өрге жүзер» лучшей выбрали ученицу 7 класса СОШ №34 Веру Головчук, второе место у ученицы 8 класса СОШ №34 Софии Головчук, замкнула тройку ученица 5 класса СОШ №6 Диана Королева. Победителям вручили дипломы и ценные подарки, остальным конкурсантам благодарственные письма. Педагоги, подготовившие школьников к конкурсу, также награждены благодарственными письмами. Школьники, занявшие первые места, примут участие в республиканском этапе культурно-просветительского проекта «Мың бала».

    Фото: АНК Павлодарской области

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Культура АНК
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