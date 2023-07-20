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    Победителей конкурса «Мерейлі отбасы - 2023» определили в Семее

    20 Июля 2023, 20:47

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Городском дворце культуры города Семей состоялся городской тур национального конкурса «Мерейлі отбасы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Мероприятие, нацеленное на пропаганду семейного образа жизни было организовано Общественным фондом «Центр семьи» и ГУ «Отдел внутренней политики г. Семея». В конкурсе приняли участие шесть семейных пар, которые своим примером пропагандируют семейные ценности и устои. В рамках городского конкурса семьи подготовили самопрезентацию семьи, а также представление в малой театральной форме на тему «Национальные традиции народов мира». На церемонии награждения победителям и участникам были вручены благодарственные письма акима города и ценные подарки.

    Победители городского конкурса примут участие в областном туре национального конкурса «Мерейлi отбасы».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Общество Абайская область
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