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    Победителей конкурса «Караван доброты» наградили в столице

    14 Июня 2022, 21:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялся заключительный вечер IV республиканского конкурса «Караван доброты». Его цель – популяризация и пропаганда людей, которые делают добрые дела и приносят пользу обществу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    Мероприятие выявляет сотни меценатов и неравнодушных людей, которые ежегодно вносят большой вклад в развитие Казахстана.

    Конкурс организован акиматом города Нур-Султана совместно с партией AMANAT , Ассоциацией деловых женщин и Фондом Первого Президента.

    В этом году на участие в «Караване доброты» поступило 1033 заявки, в том числе по городу Нур-Султану - 165. «Сегодня во Дворце «Жастар» в Нур-Султане мы проводим чествование номинантов конкурса «Караван доброты». Конкурс выявляет добрые сердца людей, которые могут помочь самоотверженно в трудную минуту тем, кто оказался в тяжелой ситуации, проявить милосердие, заботу о ближнем, любовь к своей земле, а также беззаветно трудиться во благо высшей цели. Это способны совершить по-настоящему благородные люди», - сказала председатель Ассоциации деловых женщин по г.Нур-Султану Сания Ирсалиева.

    В конкурсе приняли участие физические и юридические лица, внесшие свой вклад в решение социально-общественных проблем и мотивирующие других добрыми делами. Победители были награждены по 7 номинациям: «Асар», «Туған жер», «Батыл жүрек», «Мейірім жолында», «Қайырымдылық тарихы», «Бала жүрегі», «Жануарларға мейірім».

    «Я очень благодарна, что наш труд оценили. Мы занимаемся спортом и культурой с особенными детками, детьми из социальных семей. Родители подали за нас заявку, мы не ожидали получить такую номинацию, я очень благодарна и для нас это большая похвала», - сказала руководитель центра культуры и спорта «Тумар» Аида Амиржанова.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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