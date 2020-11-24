Победителей форума молодежи «Мен жастарға сенемін!» наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась церемония награждения победителей VIII республиканского форума молодежи «Мен жастарға сенемін!», посвященного Дню Первого Президента. В этом году конкурс, целью которого является развитие патриотизма сквозь призму созидания, творчества и инноваций, проводился в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазНУ имени аль-Фараби.

КазНУ имени аль-Фараби проводит республиканский молодежный форум ко Дню Первого Президента РК с 2013 года. В этом году его старт состоялся в апреле, в связи с пандемией коронавируса все этапы проходили в онлайн-формате.

Участники ежегодного форума состязались в таких конкурсах как лучшее эссе «Что я могу сделать для процветания своей страны»; лучший студенческий инновационный проект «Мой реальный вклад в инновационное развитие Казахстана»; поэтическое произведение гражданско-патриотической направленности «Я верю в молодежь!» и патриотическая песня «Мәңгілік ел муратым!»; лучший проект по продвижению принципов добропорядочности «Sanaly urpaq».

Форум развивается, набирая популярность, ежегодно пополняется список его номинаций. В Год волонтеров и 1150-летия Абу Насра аль-Фараби его дополнил конкурс студенческого благотворительного проекта «Qaiyrymdy qoǵam». Кроме того, была учреждена номинация «Приз зрительских симпатий», победителей которой определят зрители и подписчики инстаграмм-аккаунта форума men_jastarga_senemin_kaznu.

Для участия в форуме зарегистрировалось свыше 5 тысяч студентов со всех регионов страны. Творческие проекты и видео-презентации оценивало независимое жюри из числа авторитетных специалистов – общественных деятелей, представителей бизнеса, государственных структур, СМИ, деятелей науки, культуры и искусств. В итоге в финал последнего тура прошло 300 лучших проектов.

Ректор КазНУ академик Галым Мутанов, приветствуя финалистов форума, отметил, что они будущее независимого Казахстана. Именно молодому поколению предстоит продолжить эстафету созидательных дел и обеспечить процветание страны.

«Такая миссия под силу только патриотичной, здоровой физически и нравственно, конкурентоспособной и социально ответственной молодежи. Поэтому каждый из вас должен правильно осознать, осмыслить и почувствовать огромную ответственность, в первую очередь, перед собой, своей семьей и главное, перед своей Отчизной! Надеюсь, что форум станет для вас стимулом к новым свершениям», - подчеркнул ректор.

Лауреаты и призеры конкурсов были награждены дипломами и ценными призами, а победители получили грант на один год бесплатного обучения в КазНУ им. аль-Фараби.

В конкурсе на лучший студенческий инновационный проект победил Павел Ивачёв из КарГУ им. Е. Букетова. Лучшим эссе жюри признало работу Куандықа Серикова из Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, а поэтическим произведением – творение Нуржола Жаксылыка, студента Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова. Николай Ярошенко из Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова стал первым в конкурсе авторской патриотической песни, а студент ВКГУ им. С. Аманжолова Дидар Жаркын признан лучшим с проектом по продвижению принципов добропорядочности «Sanaly urpaq». В конкурсе студенческих благотворительных проектов «Qaiyrymdy qoǵam» победу одержала Диляра Надырханова из Казахского национального женского педагогического университета. Специальным дипломом форума также награжден Рахат-би Абдысагин за симфоническую поэму «Qubylys», написанную талантливым молодым композитором для фортепиано и симфонического оркестра в честь юбилея великого мыслителя аль-Фараби.

Организатор республиканского форума – КазНУ им. аль-Фараби – предоставил возможность всем лауреатам номинаций и обладателям первых трех мест конкурсов принять участие в летней школе лидерства, которая состоится в университете в следующем году. Трансляцию торжественной церемонии награждения победителей VIII республиканского форума молодежи «Мен жастарға сенемін!» можно посмотреть на ютуб-канале AlFarabiTV.