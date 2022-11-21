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    Победителей чемпионата РК по дзюдо поздравили в Актобе

    21 Ноября 2022, 09:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе чествовали сборную команду по дзюдо за победу на чемпионате республики. Это первое подобное достижение актюбинских дзюдоистов начиная с 1999 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На первенстве страны, в котором участвовали почти 500 мастеров татами из 19 регионов, сборная Актюбинской области стала победителем, завоевав три золотые, одну бронзовую медали. Спортсменов поздравил аким области.

    «Впервые с 1999 года наша сборная показала лучший результат в истории актюбинского спорта. Это результат вашего упорного труда и победа всех жителей. Каждый из вас поставил перед собой цель и уверенно идет к ней. Только сильные духом могут добиваться таких успехов», - отметил глава региона Ералы Тугжанов.

    Затем Ералы Тугжанов вручил чемпионам благодарственные письма и денежные сертификаты. В их числе капитан команды Есет Куанов, члены команды Аруна Жангельдина, Бахыт Косакбаева, принесшие в копилку сборной три золотые медали.

    Также сертификат был вручен парадзюдоисту Дулату Букенбаеву, который завоевал бронзовую медаль в чемпионате мира среди лиц с ограниченными возможностями в Баку.

    Спортсмены Аруна Жангельдина и Есет Куанов представят Казахстан в составе сборной в рейтинговом турнире Grand Slam в Токио.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Спорт Актобе
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