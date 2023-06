Победителем в конкурсе цифровых инициатив и IT стал госслужащий из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Карагандинской области Рустам Байжанов признан лучшим госслужащим-профессионалом по итогам премии KPMG Tech Awards. Он одержал уверенную победу в номинации GovTech Professional of the Year, передает корреспондент МИА «Казинформ».

KPMG Tech Awards – первая ежегодная премия в области цифровизации и IT, учрежденная компанией KPMG Caspian, отмечает лучших специалистов и стартапы Казахстана. Она присуждается по трем номинациям:

- Tech Woman of the Year (Женщина года в IT);

- GovTech Professional of the Year (Госслужащий года, внесший вклад в цифровизацию страны);

- Digital Breakthrough of the Year (Цифровой прорыв года).

Церемония награждения состоялась в рамках крупнейшего форума страны Digital bridge. Всего для участия в конкурсе KPMG Tech Awards было подано порядка 200 заявок от казахстанских IT-компаний, стартапов и профессионалов.

Номинация GovTech Professional of the Year в этом году учреждена впервые. Рустам Байжанов представил на премию проект IT-hub «Терриконовая долина».

«Проект IT-hub «Терриконовая долина» посвящен тому, чтобы превратить Караганду в IT-столицу Казахстана. Как бы это громко ни звучало, но в нашем городе уже давно существует устойчивое IT-сообщество, много больших IT-компаний базируются в Караганде. Наша задача –консолидировать диджитал-комьюнити и дать новый толчок развитию отрасли. В городе появился свой IT-hub. Результаты уже видны. Высокую вовлеченность сообщества можно было увидеть на последнем хакатоне. В нем участвовало более 60 команд. В целях создания IT-кластера на базе хаба запущена современная школа программирования Terricon school, которая участвует в программе финансовой поддержки школ программирования международного технопарка IT-стартапов Astana Hub Tech Orda», - отметил Рустам Байжанов.

IT-хаб стал источником благоприятной среды и точкой притяжения молодежи в IT-сферу для развития технологической стартап-экосистемы Карагандинской области, создания IT-сообщества общими усилиями государства, представителей бизнеса и инициативного молодого гражданского общества.

«В настоящее время резидентами хаба являются более трех тысяч человек из IT-, fintech- и диджитал-сферы. Эта победа всего управления, всей команды», - говорит Рустам Байжанов.

В номинации Tech Woman of the Year 2022 победу одержала основательница сообщества женщин в технологических отраслях Казахстана TechnoWomen Азиза Шужеева. Сообщество TechnoWomen нацелено на борьбу с гендерными стереотипами в сфере IT, а также на повышение доступности образования для женщин в цифровой индустрии.

В номинации «Цифровой прорыв года 2022» победил разработчик IT-решений для сельского хозяйства Agrostream. Программное обеспечение позволяет ускорить получение отчетности сельхозпредприятиями на 20 %, повышает производительность техники в 2,5 раза, снижает расходы на ГСМ (20 %) и значительно сокращает потерю зерна (63 %).