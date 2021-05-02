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    Победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» хочет разработать казахстанский электрокар

    2 Мая 2021, 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодой инженер, работающий в компании Илона Маска, Санжар Тайжан стал победителем проекта «100 новых лиц Казахстана». После долгожданной встречи с легендарным Илоном Маском он хочет вернуться на родину и приступить к осуществлению заветной мечты – разработке казахстанского электрокара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Англии он работал с компанией «Jaguar» и британской гоночной компанией «McLar-en». Он основал команду из 30 студентов, которая приняла участие в конкурсе и прошла в финал конкурса миллиардера Илона Маска «Not-A-Boring- Competition». Сейчас работает над тремя прорывными проектами в компании Илона Маска.

    «С детства я точно знал, чем буду заниматься, и всегда любил технологии. Каждый день перед завтраком выходил к семейной машине и здоровался с ней. В четыре года я уже знал все марки машин. На самом деле родителей это очень забавляло. В шесть лет я уже знал, как мой автомобильный бренд будет называться. Сейчас я уже близок к воплощению моей мечты», - рассказал молодой инженер.

    За все это время у Санжара было несколько проектов, связанных с передовыми технологиями.

    «Под моим руководством было более 400 инженеров из более 20 развитых стран. Илона Маска заинтересовали наши идеи. А он мне интересен, как человек, который никогда не сдается. Я уверен, что благодаря такому опыту у нас получится воплотить все наши инновационные идеи – это и есть будущее нашего Казахстана», - отметил победитель проекта.

    Для достижения целей Санжар с детства развивался, обучался новым навыкам. В копилке молодого инженера два высокоэффективных прототипа машины, которые базируются на линейном моторе. На данный момент вместе с командой молодой инженер готовится к постройке первой бурильной машины, которую планируют представить Илону Маску этим летом в Америке. Санжар уверен, что эта инновационная технология позволит передвигаться электромобилям в 3Д измерении.

    «Я готовлюсь к встрече с Илоном Маском. Но после хочу вернуться в Казахстан и дальше продолжить воплощать в реальность свою мечту – разработку казахстанского электрокара. Искренне надеюсь, что электромашины будут доступны всему народу и станут высокоэффективными. Мы уже делаем шаги в правильном направлении», - добавил Санжар Тайжан.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Наука 100 новых лиц Казахстана
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