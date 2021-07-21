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    Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу

    21 Июля 2021, 07:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столичном аэропорту, несмотря на позднюю ночь, собрались поклонники восходящей звезды страны – победительницы международного конкурса «Славянский базар в Витебске» Рухии Байдукеновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рухия Байдукенова прилетела из Беларуси вместе с творческой командой, в частности со всемирно прославленным певцом Димашом Кудайбергеном, заслуженными деятелями страны Канатом и Светланой Айтбаевыми. Толпа фанатов встретила их бурными овациями, букетами цветов и самыми теплыми пожеланиями в адрес нашей соотечественницы, которая защищала честь страны на международном конкурсе.

    Среди собравшихся в аэропорту были и представители общественных организаций, поклонники певицы, студенты Казахского национального университета искусств и преподаватели, которые учили Рухию Байдукенову азам пения.

    В ходе беседы с журналистами певица призналась, что все еще не осознает победу в конкурсе.

    «Благодарна всему казахскому народу. Самое главное – внимание и признание народа. Хотела отметить победу вместе с народом. С детства мечтала об этом. Сегодня добилась поставленной цели», - призналась Рухия Байдукенова.

    По словам певицы, пройдя национальный отбор, она непрерывно в течение трех месяцев готовилась к конкурсу.

    «Были и трудные моменты. Но конкурс тем и интересен. Я поехала, чтобы победить. Для меня большая ответственность защищать честь своей страны. Было очень важно получить гран-при», - рассказала девушка.

    По ее словам, первым с победой поздравил Димаш Кудайберген, который поддерживал ее во время проекта.

    В ходе беседы с представителями СМИ заслуженный деятель страны Канат Айтбаев рассказал об атмосфере конкурса и победе Рухии.

    «С момента прибытия в Беларусь, чувствовалась атмосфера конкурса. Из разных стран сюда прибыли сильные вокалисты, которые талантом не уступали друг другу. Из них мастерство нашей Рухии особо было заметно, что и сделало ее победительницей конкурса. Она завоевала самые высокие баллы жюри, за что мы очень благодарны Рухие. Мы радуемся тому, что студенты и выпускники Казахского национального университета искусств выступают на разных сценах и добиваются признания. Мы благодарны преподавателям Рухии, музыкальной команде. Пусть будет больше побед. Пусть наша молодежь добивается признания в разных отраслях и сферах. Отрадно, что это произошло в преддверии 30-летия Независимости страны, в год 30-летия конкурса «Славянский базар». Рухию впереди ждут большие победы», - отметил Канат Айтбаев.

    Напомним, победительницей международного конкурса «Славянский базар в Витебске» стала наша соотечественница Рухия Байдукенова. Желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

    Позже Рухия рассказала о том, что главное для артиста, и поделилась своими планами.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Культура Беларусь
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