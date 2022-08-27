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    Победитель лотереи Mega Millions еще не получил приз в $1,3 млрд

    27 Августа 2022 14:48

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Человек, выигравший в американскую лотерею Mega Millions $1,3 млрд, еще не получил джекпот почти через месяц после продажи билета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Неизвестный купил счастливый билет на автозаправочной станции Speedway в городе Дес-Плейнс штата Иллинойс. Это был третий по величине одиночный выигрыш в истории лотереи США и второй по величине приз Mega Millions.

    Директор лотереи Иллинойса Гарольд Мэйс выразил сомнение: «Мы не знаем, знают ли они вообще, что выиграли приз», и призвал всех участников проверить билеты.

    Согласно правилам лотереи, у победителей Mega Millions есть год с даты розыгрыша, чтобы получить свой приз, а также 60 дней, чтобы выбрать механизм получения денег – единовременно или ежегодными платежами.

    Если победитель не получит приз, каждому штату, участвующему в данной лотерее, будет возвращена его часть денег в соответствии с правилами конкурса. В азартной игре участвуют 45 штатов, а также округ Колумбия и Виргинские острова США.

    Неизвестный победитель - не единственный, кто нажился на выигрыше Mega Millions. Розничные торговцы в Иллинойсе заработали $3,75 млн комиссионных и бонусов от продажи билетов. Автозаправочная станция Speedway, продавшая выигрышный билет, получит бонус в размере $500 тыс.

    Самый крупный джекпот Mega Millions за всю историю составил $1,5 млрд в 2018 году в Южной Каролине. Следующий по величине приз был в 2021 году в размере $1 млрд.


    Фото: REUTERS

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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