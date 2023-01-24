Победа в четвертьфинале на Australian Open принесла Рыбакиной $555 тысяч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема» на Australian Open и заработала 555 250 долларов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, за выход в полуфинал 23-летняя Елена Рыбакина обыграла 25-летнюю представительницу Латвии Елену Остапенко (17 номер рейтинга) — 6:2, 6:4.

В полуфинале Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь).

Напомним, первый турнир «Большого шлема» по теннису традиционно проходит в австралийском Мельбурне с 16 по 29 января. В 2023 году призовой фонд турнира вырос на 3,4% и составил рекордные 76,5 млн долларов.

Призовые увеличены для каждого раунда по сравнению с предыдущим турниром. Победители мужского и женского одиночного теннисного турнира станут богаче почти на три миллиона долларов. Чуть скромнее сумма вознаграждения в турнирах пар и миксте, но и она стала выше.

Распределение призового фонда на турнире Australian Open 2023 выглядит следующим образом:

Одиночный разряд

Квалификационный турнир

1-й круг — 26 000 долларов;

2-й круг — 36 575 долларов;

3-й круг — 55 150 долларов.

1-й круг — 106 250 долларов;

2-й круг — 158 850 долларов;

3-й круг — 227 925 долларов;

4-й круг — 338 250 долларов;

Четвертьфинал — 555 250 долларов;

Полуфинал — 925 000 долларов;

Финал — 1 625 000 долларов;

Титул — 2 975 000 долларов.

Парный разряд

1-й круг — 30 975 долларов;

2-й круг — 46 500 долларов;

3-й круг — 67 250 долларов;

Четвертьфинал — 116 500 долларов;

Полуфинал — 210 000 долларов;

Финал — 370 000 долларов;

Титул — 695 000 долларов.

Микст

1-й круг — 6 600 долларов;

2-й круг — 12 650 долларов;

Четвертьфинал — 25 250 долларов;

Полуфинал — 47 500 долларов;

Финал — 89 450 долларов;

Титул — 157 750 долларов.





Фото: instagram.com/lenarybakina



