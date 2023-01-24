Победа в четвертьфинале на Australian Open принесла Рыбакиной $555 тысяч
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема» на Australian Open и заработала 555 250 долларов, передает МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, за выход в полуфинал 23-летняя Елена Рыбакина обыграла 25-летнюю представительницу Латвии Елену Остапенко (17 номер рейтинга) — 6:2, 6:4.
В полуфинале Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь).
Напомним, первый турнир «Большого шлема» по теннису традиционно проходит в австралийском Мельбурне с 16 по 29 января. В 2023 году призовой фонд турнира вырос на 3,4% и составил рекордные 76,5 млн долларов.
Призовые увеличены для каждого раунда по сравнению с предыдущим турниром. Победители мужского и женского одиночного теннисного турнира станут богаче почти на три миллиона долларов. Чуть скромнее сумма вознаграждения в турнирах пар и миксте, но и она стала выше.
Распределение призового фонда на турнире Australian Open 2023 выглядит следующим образом:
Одиночный разряд
1-й круг — 106 250 долларов;
2-й круг — 158 850 долларов;
3-й круг — 227 925 долларов;
4-й круг — 338 250 долларов;
Четвертьфинал — 555 250 долларов;
Полуфинал — 925 000 долларов;
Финал — 1 625 000 долларов;
Титул — 2 975 000 долларов.
Одиночный разряд, квалификационный турнир
1-й круг — 26 000 долларов;
2-й круг — 36 575 долларов;
3-й круг — 55 150 долларов.
Парный разряд
1-й круг — 30 975 долларов;
2-й круг — 46 500 долларов;
3-й круг — 67 250 долларов;
Четвертьфинал — 116 500 долларов;
Полуфинал — 210 000 долларов;
Финал — 370 000 долларов;
Титул — 695 000 долларов.
Микст
1-й круг — 6 600 долларов;
2-й круг — 12 650 долларов;
Четвертьфинал — 25 250 долларов;
Полуфинал — 47 500 долларов;
Финал — 89 450 долларов;
Титул — 157 750 долларов.
Фото: instagram.com/lenarybakina