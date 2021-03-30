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    По знаменитому Версальскому дворцу смогут совершить виртуальную экскурсию казахстанцы

    30 Марта 2021, 08:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Онлайн-экскурсию смогут совершить по знаменитому Версальскому дворцу казахстанцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Посольства Франции в Казахстане.

    «В четверг 1 апреля вы сможете совершить виртуальную прогулку по Версальскому дворцу в сопровождении гида-искусствоведа Гарри Сафаряна! Экскурсия пройдёт на русском языке.

    Вы узнаете об истории Версальского дворца, увидите уникальные видеоматериалы и изображения салонов и апартаментов дворца, садов и знаковых произведений искусства (картины, бюсты, скульптуры)», - рассказали в посольстве.

    Во время экскурсии виртуальные посетители смогут задать вопросы гиду-искусствоведу, чтобы пролить ещё больше света на тайны дворца, тесно связанные с историей Франции.

    Эта уникальная и эксклюзивная онлайн-экскурсия начнётся в 18:30 часов (по времени Нур-Султана).

    «Не пропустите! Чтобы присоединиться к этому увлекательному путешествию, не забудьте заполнить формуляр, кликая на «Записаться на культурные онлайн-мероприятия» через taplink в bio на @franceaukz.

    Зарегистрированные участники получат ссылку в день проведения мероприятия», - пояснили в Посольстве Франции в РК.

    Версаль — бывшая резиденция французских королей в городе Версале.

    Версаль сооружался под руководством Людовика XIV с 1661 года. Ведущие архитекторы — Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар, создатель парка — Андре Ленотр. Ансамбль Версаля, крупнейший в Европе, отличается уникальной целостностью замысла и гармонией архитектурных форм и преобразованного ландшафта.

    С 1682 по 1789 годы, до Великой французской революции, Версаль являлся официальной королевской резиденцией. В 1801 году получил статус музея и открыт для публики; с 1830 года музеем стал весь архитектурный комплекс Версаля; в 1837 году в королевском дворце открылся Музей истории Франции. В 1979 году Версальский дворец и парк включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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    Культура Франция Общество
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