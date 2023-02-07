По всей Турции приспущены государственные флаги

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Турции начался траур связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения на юге страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Государственные флаги Турции приспущены по всей территории страны.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Глава государства заявил, что в связи с объявлением траура государственные флаги по всей Турции и представительствах страны за рубежом будут приспущены до захода солнца в воскресенье, 12 февраля.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 1762 человек. Об этом сообщило турецкое Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD).

По данным ведомства, еще 12 068 человек получили ранения.

По данным AFAD, на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.

В районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.



