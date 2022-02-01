По всей республике отмечается циркуляция вируса гриппа А - Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со второй декады января в Казахстане отмечается резкий подъем заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю сохраняется высокий уровень заболеваемости инфекцией. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике в настоящее время отмечается ежегодный подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, который ежегодно приходится на январь-февраль месяцы. До начала эпидсезона против гриппа привито более 2,7 млн человек, что составляет 14% населения республики», - сказала Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

Она также отметила, что в настоящее время по всей республике отмечается циркуляция вируса гриппа А. На уровне лаборатории установлено более 500 случаев гриппа.

«По сравнению с эпидсезоном 2019 года заболеваемость выросла в 1,2 раза, за последнюю неделю сохраняется высокий уровень заболеваемости, при этом заболеваемость среди детей увеличилась на 13%», - отметила глава Минздрава.

По словам Ажар Гиният, в условиях обучения офлайн сохраняется высокий риск роста заболеваемости детского населения как КВИ, так и ОРВИ.

«Неспецифические меры профилактики гриппа и ОРВИ аналогичны профилактике КВИ и также актуальны: соблюдение масочного режима, отказ от посещения мест массового скопления людей. При появлении признаков заболевания, нужно оставаться дома, изолироваться от окружающих и своевременно обращаться за медицинской помощью. Учитывая, что почти 50% заболевших ОРВИ это дети, акимам территорий необходимо обратить внимание на соблюдение профилактических мер в организациях воспитания и образования и своевременное оказание медицинской помощи», - обратилась Ажар Гиният.

Напомним, в Министерстве здравоохранения РК сообщили, что среди казахстанских школьников выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией.