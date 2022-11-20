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    По участку в Москве предварительная явка на выборах составляет 25%

    20 Ноября 2022, 16:20

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 13 часов времени Москвы по избирательному участку 265 в Посольстве Казахстана в РФ на выборах Президента РК проголосовало 600 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам председателя участковой комиссии референдума при диппредставительстве Александра Синяговского, в целом на пяти участках на территории России бюллетени получили 1 046 человек.

    «Из них в Москве – 600, Санкт-Петербурге – 305, Астрахани – 27, Омске – 77, Казани – 37», - сообщил председатель комиссии.

    По предварительным подсчетам, по участку в Москве бюллетени получили 25,6 процентов от общего ожидаемого числа граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Россия Президентские выборы - 2022
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