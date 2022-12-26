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    По три пьяных водителя в сутки задерживают на дорогах СКО

    26 Декабря 2022, 21:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 10 дней полицейские задержали на дорогах 31 нетрезвого водителя. И это лишь малая часть выявленных нарушений за этот период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, с 16 по 26 декабря стражи порядка зарегистрировали более двух тысяч нарушений правил дорожного движения. В том числе 137 водителей привлекли к ответственности за превышение скорости, 51 - за нарушение правил маневрирования, 25 - за проезд за запрещающий сигнал светофора.

    Но наиболее опасным полицейские считают вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

    «Пьяный водитель не способен быстро и четко отреагировать на изменение в дорожной ситуации. Он является потенциальным преступником. За 11 месяцев в области по вине нетрезвых автомобилистов совершено 26 ДТП, в которых 6 человек погибли и 27 получили ранения», - отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Полицейские напомнили, что за вождение после употребления алкоголя наказывается административным арестом на 15 суток и лишением права управления на 7 лет.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт МВД РК
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