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    По стандартам UEFA отремонтируют стадион в Петропавловске

    5 Января 2023, 20:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О развитии отрасли спорта и планах на этот год на брифинге проинформировал заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Д.Жандарбека, физкультурой и спортом занимаются более 200 тысяч жителей региона, или 40% населения.

    «Особое внимание уделяется массовому и детскому спорту. С мая 2021-го года реализуется проект государственного спортивного заказа. Им охвачено более 3,2 тысячи ребятишек по 19 видам спорта. Всего в регионе около 100 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет. За счет деятельности детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготовки и школьных секций бесплатные спортивные занятия посещают более 46 тысяч человек», - сказал замакима области.

    Он отметил, что в прошлом году в районных и городских школах открыли более 17 спортивных секций. По области построили 15 футбольных мини-полей с искусственным покрытием, установили 19 комплектов уличных тренажеров, три спортивные
    и стритворкаут площадки, запустили многофункциональный спортивный комплекс и хоккейный корт, два физкультурно-оздоровительных комплекса. Продолжается строительство еще четырех ФОКов и двух крытых хоккейных кортов, идет капитальный ремонт стадиона в селе Кишкенеколь.

    «В Петропавловске для проведения футбольных матчей в соответствии со стандартами UEFA в 2023-м году предусмотрена реконструкция стадиона «Карасай» с обновлением футбольного поля. На стадионе «Жастар» уложили новый искусственный газон, соответствующий стандартам для проведения республиканских соревнований», - сообщил Д.Жандарбек.

    В регионе действует 2 951 объект спорта. За последние три года финансирование отрасли спорта увеличили до 8,9 млрд тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Спорт
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