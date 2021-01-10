По состоянию на 18 часов на выборах в Кыргызстане проголосовали 33,13% избирателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Явка избирателей на выборах президента Кыргызстана по состоянию на 18 часов составила 33,13%. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила глава Центризбиркома КР, на досрочных выборах президента Кыргызстана общая явка составила 1 млн 180 тыс. 515 человек, или 33,13%.

Из них в Бишкеке – 31,86%; в Оше – 37,05%; в Джалал-Абадской области – 33,64%; в Иссык-Кульской области – 39,20%; в Нарынской области – 36,30%; в Ошской области – 33,97%; в Таласской области – 31,30%; в Чуйской области – 28,29; в Баткенской области – 34,05%; за рубежом – 19,95%.

Явка на референдум по состоянию на 18:00, по словам Н. Шайлдабековой, составила 33,08%, или 1 млн 178 тыс. 656 человек. Таким образом, отмечает Центризбирком, референдум в Кыргызстане следует считать состоявшимся, так как явка избирателей, согласно выборному закону КР, составляет более 30%.

Напомним, в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента республики и референдум по форме правления. За кресло президента ведут борьбу 17 кандидатов. Вместе с выборами президента республики в стране проходит референдум относительно выбора формы правления - парламентской или президентской.

По данным ЦИК Кыргызстана, для голосования на досрочных выборах президента республики и референдуме открыты 2 474 избирательных участка, из которых 48 находятся за рубежом. Свое избирательное право смогут реализовать 3 млн 563 тыс. 574 кыргызстанца, в том числе более 49 тыс. граждан КР, находящихся за пределами республики.