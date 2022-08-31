По следам Ахмета Байтурсынова: группа исследователей завершила экспедицию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае группа исследователей и общественных деятелей, отправившиеся ранее по местам жизни и деятельности великого просветителя казахского народа Ахмета Байтурсынова, завершили экспедицию и озвучили ее итоги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главной целью экспедиционного путешествия по пути, пройденному Ахметом Байтурсыновым, было восполнение пробелов и поиск новых фактов касательно жизни казахского просветителя. В целях посещения мест, где вырос, учился, служил великий ученый, основоположник науки казахского языка и литературоведения, борец за независимость, учитель нации Ахмет Байтурсынулы, была организована историко-просветительская экспедиция «По пути Ахана».

Группа в составе ахметоведа Ибрагима Агытая, журналиста Абылая Маудана и оператора Кайрата Елеусизова в начале лета направилась из Костаная по маршруту Нур-Султан-Каркаралы-Актерек-Семей-Москва-Архангельск-Баку-Карабутак-Карагаш-Аулиеколь и завершила поездку в Торгае, Акколе. Участники экспедиции стремились найти хотя бы слово о гении в местах, где жил, служил и работал за свободу Ахмет Байтурсынов.

В Нур-Султане участники экспедиции встретились с учеными Ервазийского университета Диханом Камзабековым и Сериком Негимовым.

«Мы записали интервью с Сериком Негимовым об историческом подвиге А. Бокейханова, А. Байтурсынова, А. Ермекова и других при возвращении земель Костанайской и Актюбинской областей, присоединенных к Челябинской области в 1919 году»,- рассказал журналист и участник экспедиции А. Маудан.

Далее экспедиция была по маршруту Костанай-Москва-Архангельск-Карабутак-Карагаш-Костанай.

«Приехав в Оренбург, мы разыскали там родственников Ахмета Байтурсынова со линии отца. Эргазы - человек, который оставил след в жизни Ахмета. Сосланный отец Ахмета Байтурсын поручил своему младшему брату Эргазы воспитание сына Ахмета, а именно- чтобы его сын Ахмет получил достойное образование. Недаром Ахмет Байтурсынов включил «Ерғазының жоқтауын» в составленную им самим книгу «23 жоқтау». Жукан, родившийся от Эргазы, должно быть, в трудные времена перебрался в Оренбург. Дочь Жукана - Нурзипа выходит замуж за местного казаха Жолмырзу Балмаганбета. Встреча с Абилкасымом, сыном Нурзипы и Жолмырзы и его супругой, состоялась при помощи и организации Сауле Тайкешевой, председателя представительства международного общества «Казахский язык» в Оренбурге»,- отметил А. Маудан.

Побывали исследователи и в Оренбурге, где прошли годы плодотворной работы Ахмета Байтурсынова. Известно также, что этот город занимает большое место в истории движения Алаш.

«Поэтому для фильма по результатам экспедиции мы сняли Дом правительства, редакцию газеты «Казах», объекты, где работал Ахан, здания, где проходили общеказахские съезды. Плодотворно прошла встреча с Татьяной Тугай, автором книги «Путь Ахмета Байтурсынова в Орынборе» и казахстанской интеллигенцией в Оренбурге»,- добавил А. Маудан.

Побывали участники экспедиции и в Москве. Как известно, 27 августа 1919 года Президиум Росисполкома присоединил Костанайский уезд к Челябинской губернии. И как член казахского правительства, Ахмет Байтурсынов возглавил делегацию.

«Так, в 1919 году учитель нации отправился на встречу с Лениным по этому вопросу. Когда они встретились, А. Байтурсынов с коллегами отстояли целостность казахской земли. При участии Алихана Букейханова, Алимхана Ермекова и Ахмета Байтурсынова костанайские земли были возвращены казахам»,- озвучил данные журналист.

В Архангельске члены экспедиции разыскали дом, в котором жил Ахмет Байтурсынов.

«В ноябре 1932 года Ахмета Байтурсынулы депортировали в Архагельск. Здесь он сильно страдает от безработицы, холода и голода. Теряет силы и здоровье. Известно, что он и его супруга Бадрисафа вернулись в Алматы в 1934 году. Адрес дома, в котором живет Ахмет, как указано в его письмах, I Саломбал, I линия, 9 дом. Мы нашли этот дом. Он был построен в 1871 году и до сих пор цел. Мы смогли заснять реликвии, сохранившиеся в целости со времен Ахмета Байтурсынова»,- делится Абылай Маудан.

В Баку участники экспедиции встретились с тюркологом Гүллим Йороглы. По ее рассказам, в 1926 году Ахмет Байтурсынов принимал участие в съезде тюркологов, где он четырежды выходил к трибуне, и его каждый раз встречали бурными аплодисментами. При содействии Гүллим Йороглы также была получена из местного архива видеозапись с этого Курултая.

В Карабутаке участники экспедиции нашли письмо дочери Ахмета, Шолпан. С села Карагаш были привезены камни от фундамента школы, откуда Ахан начал свой образовательный путь.

Завершилась экспедиция в Торгае и Акколе, на родине Ахмета. Здесь были записаны видеосюжеты и интервью с соотечественниками Ахмета Байтурсынова.

По результатам поездки был снят фильм.