По скорости фиксированного интернета Казахстан опережает Кыргызстан и Армению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По скорости фиксированного интернета Казахстан опережает Кыргызстан и Армению, но уступает России и Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

К июлю 2020 года в РК зафиксировано 17,5 млн абонентов с выходом в интернет. Среди них сразу 15 млн приходится на абонентов сотовой связи, имеющих доступ в интернет — на 2,3% больше, чем в прошлом году. Из них 14,8 млн абонентов сотовой связи используют высокоскоростной широкополосный доступ.

Число абонентов фиксированного интернета составило 2,6 млн — на 2,2% больше, чем в прошлом году; из них с использованием высокоскоростного широкополосного доступа — 2,5 млн абонентов (также плюс 2,2% за год).

Более трети абонентов фиксированного интернета с использованием высокоскоростного широкополосного доступа приходится на три региона. Лидирует Алматы: 369,1 тыс. абонентов, рост за год — на 0,7%. Следом идут Нур-Султан (272,8 тыс.) и Карагандинская область (272,5 тыс.).

Наибольший годовой рост количества абонентов наблюдался в Мангистауской (+11,4%), Кызылординской (9,5%) и Актюбинской (+8,6%) областях. Сокращение числа абонентов было отмечено лишь в двух регионах — Нур-Султане и ВКО.

Согласно данным Speedtest Global Index, Казахстан поднялся за месяц на 2 позиции по скорости мобильного интернета и занимает 95-е место среди 138 стран, а также продолжает занимать 65-е место среди 174 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. При этом в прошлом году по скорости мобильного интернета Казахстан занимал 90-е место, а по скорости фиксированного — 67-е.

Крупнейший оператор фиксированного интернета в Казахстане — АО «Казахтелеком», которое также владеет такими операторами мобильной связи, как Altel, Tele2, Kcell и Activ. Другим крупным оператором является ТОО «Кар-Тел» с торговой маркой Beeline, которое предоставляет и фиксированный интернет, и мобильную связь.

Среди соседей по ЕАЭС по скорости фиксированного интернета Казахстан опережает Кыргызстан и Армению, но уступает России и Беларуси. Что касается мобильного интернета, здесь показатели РК лучше, чем у Кыргызстана и Беларуси, однако хуже, чем у Армении и России.