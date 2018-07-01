По рецептам предков выпускают продукцию из злаков в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пятый год действует в Жамбылской области инновационное производство глубокой переработки сельхозкультур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продукция ИП «Белгожаев», выпускаемая в селе Карасай Кордайского района, известна не только в Жамбылской области. Предприятие производит широкую линейку диетического биопродукта, используя авторскую технологию. Применяемое оборудование запатентовано в Казахстане.

«Мы занимаемся данной продукцией около пяти лет, наше предприятие действует с 2014 года, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель фирмы Адильбек Белгожаев. - На полученные из фонда поддержки предпринимательства по программе «Дорожная карта-2020» 3 миллиона тенге мы запустили производство.

Очень помогли открыть свое дело курсы «Бизнес-советник» при фонде «Даму». Уже на следующий год мы стали победителями областного конкурса инновационных проектов-2015. Сейчас мы занимаемся глубокой переработкой растительного сырья, используем все, какие только известны у нас, злаки. Делаем кашу моментального приготовления, не требующую варки. Это органическая цельнозерновая мука и крупа мгновенного приготовления, не требующая термической обработки».

По словам спикера, этот способ позволяет сохранить до 90% питательных веществ сырья.

«Существующие на сегодняшний день методы переработки злаковых культур не позволяют сохранять в полной мере все питательные вещества продукта. В процессе традиционного помола или шелушения теряется до 70% ценных микроэлементов и аминокислот. Получается парадокс - чем выше сорт муки, тем меньше ее полезность. А искусственное обогащение различными добавками малопродуктивно», - говорит Адильбек Белгожаев.

По мнению спикера, ценность этого диетического биопродукта в том, что это натуральные продукты, без консервантов, они содержат целебные ферменты, которые благотворно влияют на организм человека, помогая при многих заболеваниях. Здесь сохраняются полезные микроэлементы и аминокислоты. При этом продукт получается высокоферментированным, так как в результате инновационной технологической обработки возрастает активность антиоксидантов и ферментов.

«Эту кашу можно употреблять в любом виде, разбавлять водой, молоком, кефиром, фруктовыми и ягодными соками, добавлять размолотый шиповник, имбирь, другие натуральные добавки. Мы используем экологически чистое, натуральное зерно, выращенное на нашей земле, только гречка привозная. Каша у нас выпускается ржаная, рисовая, кукурузная, пшеничная, гречневая, овсяная, ячменная, льняная, соевая, чечевичная, гороховая, фасолевая.

На вкус эти продукты напоминают национальное казахское блюдо талкан. Почему наши предки были здоровыми, выносливыми, хотя условия жизни у них были значительно более суровые, чем сейчас у нас? Потому что было правильное здоровое питание. На столе всегда стоял талкан. Пища была натуральная, экологически чистая.

Мы стараемся в этом следовать заветам предков. И об этом говорит наш Президент, справедливо полагая, что Казахстан в состоянии производить, обеспечивать население и экспортировать в другие страны экологически чистую и вкусную продукцию», - пояснил Адильбек Белгожаев.