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    По развитию местного содержания будут оценивать работу акимов

    23 Ноября 2021, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин обратил внимание акимов на необходимость развивать местное содержание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внедрены новые инструменты, такие как офтейк-контракты, электронный каталог товаров, соглашения с недропользователями. Созданы Международный центр развития нефтегазового машиностроения, Фонд развития местного содержания», - перечислил Аскар Мамин на заседании Правительства.

    В результате, по его словам, по компаниям группы «Самрук-Казына» 75% от общего объема

    закупок осуществляется у отечественных товаропроизводителей.

    «Данный положительный опыт следует распространять и на другие компании квазигосударственного и государственного секторов. Хотел бы еще раз отметить, что развитие местного содержания – это одна из основных задач акимов, по которым будет оцениваться их работа». – заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Акимат Местное содержание
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