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      Северо-Казахстанская область

    По пять пьяных водителей каждый день задерживают в СКО

    23 Мая 2023, 05:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за шесть дней проведения оперативно-профилактического мероприятия на дорогах задержали 32 нетрезвых водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, всего менее чем за неделю выявили более 2,3 тыс. нарушений правил дорожного движения. В том числе 156 фактов превышения скорости, 88 нарушений правил маневрирования.

    Самые распространенные — пренебрежение удерживающими устройствами и телефонные разговоры за рулём - 314 и 170 фактов, соответственно.

    «Опрокидывания, лобовые столкновения, наезд на пешеходов — частые сценарии ДТП с участием пьяных водителей. Борьба с пьяными на дорогах — важная линия работы полиции по укреплению безопасности движения. Каждая такая поездка могла закончиться аварией с тяжкими последствиями. Убедительно просим всех участников движения строго следовать предписаниям ПДД, не создавать рисков аварийности», - отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Всего с начала года по вине нетрезвых водителей произошли шесть аварий, в которых один человек погиб и девять получили травмы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    МВД РК
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