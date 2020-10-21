Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    По пять фактов взяточничества ежемесячно регистрируют в СКО

    21 Октября 2020, 12:06

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за прошедшие девять месяцев зарегистрировали 51 факт взяточничества и 29 хищений. Об этом рассказал руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего за этот период антикоррупционная служба зафиксировала 88 преступлений, из которых 72 были по коррупционным фактам. Сумма ущерба составила 482,2 млн тенге.

    «Изобличены 8 первых руководителя государственных органов. Осуждено 18 лиц, из которых 6 приговорены к лишению свободы, 11 - к штрафу, один - к ограничению свободы. В рамках комплексной превентивной работы мы вносим представления в госорганы по каждому расследуемому делу. За отчетный период в различные инстанции внесено 29 представлений об устранении нарушений законности. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 40 должностных лиц», - сообщил Е.Баянгазин.

    Глава антикоррупционной службы области напомнил, что с декабря прошлого года руководители госорганов несут ответственность на коррупционные правонарушения подчиненных. В регионе таким образом наказаны 6 руководителей. Заместитель акима области и аким Акжарского района подали в отставку. Начальника отдела полиции района Шал акын освободили от занимаемой должности.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной