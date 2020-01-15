По программе «Экономика простых вещей» 21 проект реализуют в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 21 бизнес-проект будет реализован в Атырау по программе «Экономика простых вещей», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках реализации программы в Атырауской области на базе региональной Палаты предпринимателей был создан Проектный офис. В его состав вошли представители государственных органов, Палаты предпринимателей и финансовых институтов. Всего на 21 проект в сфере легкой и химической промышленности, АПК, строительства и машиностроения будет направлено 7,6 млрд тенге.
На постоянной основе проводится мониторинг проектов, находящихся на стадии разработки и уже получивших финансирование. Выявленные проблемы решаются совместно с государственными органами и финансовыми институтами. Собираются предложения от субъектов бизнеса по улучшению программы. Например, по предложению Проектного офиса в программу были включены дополнительно производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента, производство прочих пластиковых изделий, прочая деятельность по охране здоровья, производство строительных изделий из бетона», - рассказала руководитель отдела Палаты предпринимателей Атырауской области Толкын Тлемисова.
Государственная программа «Экономика простых вещей» стартовала по республике в начале прошлого года. Главная ее цель – создание конкурентоспособных производств с целью обеспечения нужд населения и замещения импорта социально-значимых продовольственных товаров на местные. Согласно основным условиям программы конечная процентная ставка для бизнеса по кредиту составляет 6 процентов, срок кредитования – до 7 лет. Предусмотрено гарантирование и имеется льготный период на срок до одной трети продолжительности срока кредита.
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