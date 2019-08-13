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    По программе «7-20-25» одобрено 9 813 заявок на предоставление займа

    13 Августа 2019, 10:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По программе «7-20-25» одобрено 9 813 заявок на предоставление займа на сумму 112,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    «В рамках реализации программы «7-20-25», по состоянию на 10августа 2019 года, принято 16 677 заявок на получение займа на сумму 188,2 млрдтенге. Из них одобрено 9 813 заявок на предоставление займа на сумму 112,6 млрдтенге», - сообщили в регуляторе.

    Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получитьграждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жильяна момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% вгод. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - 20%. Срок займа - до 25 лет.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Банки Алматы Жилье
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