По программе «7-20-25» одобрено 9 813 заявок на предоставление займа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По программе «7-20-25» одобрено 9 813 заявок на предоставление займа на сумму 112,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«В рамках реализации программы «7-20-25», по состоянию на 10августа 2019 года, принято 16 677 заявок на получение займа на сумму 188,2 млрдтенге. Из них одобрено 9 813 заявок на предоставление займа на сумму 112,6 млрдтенге», - сообщили в регуляторе.

Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получитьграждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жильяна момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% вгод. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - 20%. Срок займа - до 25 лет.