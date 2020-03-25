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    По программам «7-20-25» и «Баспана Хит» предоставлены отсрочки ежемесячных платежей до 90 дней

    25 Марта 2020, 13:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальным банком Казахстана для поддержки финансового состояния населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции внесены изменения в жилищную программу «7-20-25», а также в жилищную программу «Баспана Хит», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дополнения в программы предусматривают отсрочку по платежам основного долга и (или) вознаграждению сроком до 90 календарных дней без начисления штрафов и (или) пени для заемщиков, пострадавших в результате распространения пандемии коронавирусной инфекции и введения в стране чрезвычайного положения.

    «Банкам необходимо принять все меры для поддержки заемщиков и индивидуально подойти к решению их вопросов. Заемщики, оказавшиеся в трудной ситуации в период чрезвычайного положения, совместно с банками выработают подходящий механизм оплаты по платежам. При этом данные изменения не отразятся на кредитной истории заемщиков, представляемой в кредитные бюро. Реализация мер поддержки заемщиков по Программе «Баспана Хит» будет осуществляться совместно с банками», - сообщили в Нацбанке.

    Получить отсрочку ежемесячных платежей заемщики жилищных программ смогут с даты введения в стране чрезвычайного положения, то есть c 16 марта 2020 года.

    Ранее Президент РК заявил, что в период чрезвычайного положения вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нацбанк Казахстана Банки Общество Коронавирус в РК
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