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    По проекту «Бастау бизнес» обучены 1228 жителей Мангистауской области

    2 Марта 2022, 22:04

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Участники проекта «Бастау бизнес» в этом году смогут проходить обучение в режиме онлайн. Об этом сообщил руководитель отдела Палаты предпринимателей Мангистауской области Аманат Махмутов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, онлайн-обучение проекту «Бастау бизнес» в регионе начнется в конце марта.

    «Это решение принято по всей стране. Заявки на обучение принимаются в государственной информационной системе «Электронный рынок труда» на портале Business.Enbek,

    Информация о том, что претендент входит в целевую группу, проверяется в течение 10 календарных дней после подачи заявки на портале Business. После одобрения заявка автоматически направляется на портал Atameken Academy для прохождения онлайн-обучения. Продолжительность бесплатного обучения не превышает 25 календарных дней», - проинформировал Аманат Махмутов.

    С его слов, в 2021 году в Мангистауской области по проекту «Бастау бизнес» на средства республиканского бюджета обучены 798 слушателей. Еще 430 человек прошли обучения за счет местного бюджета. Обучение из-за пандемии проводилось в режиме онлайн.

    В целом, за счет средств республиканского и местного бюджетов план обучения выполнен на 153%. В 2021 году 703 слушателя получили 1,3 млрд тенге. Общая сумма их обучения составила 1,3 млрд тенге. 501 человек стал обладателем гранта на 292,2 млн тенге, 128 получили микрокредиты на 622,8 млн тенге, еще 338,7 млн тенге выданы через МФО «Атамекен», остальная сумма получена от кредитных товариществ.

    На брифинге спикеру поступило несколько вопросов от жителей области. В частности, они интересовались тем, кто может принять участие в программе, в каком объеме будут выдаваться гранты и какая будет поддержка в рамках проекта.

    По словам спикера, в проекте «Бизнес бастау» могут принять участие только безработные граждане. А для получения безвозвратного гранта обязательно наличие сертификата об обучении.

    Кроме того, Аманат Махмутов посоветовал в ближайшее время начать бизнес, связанный с туризмом. Поскольку количество туристов, посещающих в регион, растет, а развлекательных центров больше не становится.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Бизнес Мангистауская область
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