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    По предварительным данным, на выборах президента Кыргызстана лидирует Садыр Жапаров - ЦИК

    10 Января 2021, 20:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 20 часов 41 минут наибольше количество голосов на досрочных выборах президента Кыргызстана набрал кандидат Садыр Жапаров. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснила глава ЦИК КР, данные являются предварительными и получены из 87% автоматизированных считывающих урн.

    Процентаж набранных кандидатами в президенты Кыргызстана голосов избирателей, согласно приведенным главой ЦИК КР предварительным данным, выглядит следующим:

    Жапаров Садыр - 79,44%

    Исаев Канатбек - 0,58%

    Арстанбек Мыктыбек - 1,63%

    Сооронкулова Клара - 0,96%

    Ташов Имамидин - 1,19%

    Тагаев Рашид - 0,00%

    Сегизбаев Абдил - 1,43%

    Мадумаров Адахан - 6,53%

    Касенов Аймен - 0,89%

    Кочкоров Улукбек - 0,7%

    Байгуттиев Женишбек - 0,09%

    Абакиров Эльдар - 0,46%

    Асанов Курсан - 0,49%

    Абдылдаев Арстанбек - 0,08%

    Джеенбеков Равшан - 0,19%

    Калмаматов Бактыбек - 0,51%

    Тольбаев Бабыржан - 2,24%

    Иманалиев Каныбек - 0,16%

    Против всех – 1,29%.

    Отмечается, что кандидат в президенты КР, чтобы победить на выборах, должен набрать более 50% голосов от числа проголосовавших.

    Всего, по предварительным данным, в выборах приняли участие 1 млн 213 тыс. 16 человек, что составляет 34,4% от общего числа избирателей.

    Автор:

    Медет Ахметов

    Выборы Кыргызстан Общество
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