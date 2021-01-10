По предварительным данным, на выборах президента Кыргызстана лидирует Садыр Жапаров - ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 20 часов 41 минут наибольше количество голосов на досрочных выборах президента Кыргызстана набрал кандидат Садыр Жапаров. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила глава ЦИК КР, данные являются предварительными и получены из 87% автоматизированных считывающих урн.

Процентаж набранных кандидатами в президенты Кыргызстана голосов избирателей, согласно приведенным главой ЦИК КР предварительным данным, выглядит следующим:

Жапаров Садыр - 79,44%

Исаев Канатбек - 0,58%

Арстанбек Мыктыбек - 1,63%

Сооронкулова Клара - 0,96%

Ташов Имамидин - 1,19%

Тагаев Рашид - 0,00%

Сегизбаев Абдил - 1,43%

Мадумаров Адахан - 6,53%

Касенов Аймен - 0,89%

Кочкоров Улукбек - 0,7%

Байгуттиев Женишбек - 0,09%

Абакиров Эльдар - 0,46%

Асанов Курсан - 0,49%

Абдылдаев Арстанбек - 0,08%

Джеенбеков Равшан - 0,19%

Калмаматов Бактыбек - 0,51%

Тольбаев Бабыржан - 2,24%

Иманалиев Каныбек - 0,16%

Против всех – 1,29%.

Отмечается, что кандидат в президенты КР, чтобы победить на выборах, должен набрать более 50% голосов от числа проголосовавших.

Всего, по предварительным данным, в выборах приняли участие 1 млн 213 тыс. 16 человек, что составляет 34,4% от общего числа избирателей.