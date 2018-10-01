По поручению Президента новый онкоцентр в Астане оснастят новейшим оборудованием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самым современным оборудованием оснастят новый Национальный научный онкологический центр в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила директор Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, д.м.н. Диляра Кайдарова.

«Отметим, что Глава Государства в своем ежегодном Послании народу Казахстана поручил начать строительство Национального научного онкоцентра в Астане. По информации МЗ РК, его возведение будет начато уже в текущем году. В новом медицинском учреждении будут использоваться передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний, в том числе лазерная, лучевая, клеточно-иммунная терапия и другие современные методы», - сообщила она.

Как отметила спикер, строительство нового Национального научного онкоцентра в Астане является важной и приоритетной задачей.

«Назрела необходимость, для того, чтобы создать современный центр с оборудованием, которого действительно не хватает в нашей стране. Президент особо отметил оказание высокоэффективной медпомощи онкологическим пациентам. В Казахстане, как и во всем мире, отмечается рост онкозаболеваний. Ежегодно в стране регистрируются около 35 тысяч новых случаев рака. Однако, благодаря усилиям врачей, смертность от онкозаболеваний в Казахстане постепенно снижается. Наша задача - увеличить продолжительность жизни и наладить раннюю диагностику рака», - сказала Диляра Кайдарова.

По информации спикера, планируется, что общая проходимость нового Национального научного онкоцентра в Астане составит до 8 тысяч пациентов ежегодно.

«В настоящее время смертность от онкозаболеваний стоит на втором месте, после сердечно-сосудистых патологий. Ежегодно выделяется 36 миллиардов тенге на лечение онкологических больных. Еще около 4 миллиардов тенге - на проведение бесплатных онкоскринингов», - отметила она.

На сегодняшний день в Казахстане есть три вида бесплатных онкоскринингов в поликлиниках: на рак молочной железы у женщин с 40 до 70 лет, скрининг на колоректальный рак для мужчин и женщин с 50 до 70 лет, а также на рак шейки матки - для женщин с 30 до 70 лет.

В Казахстане преобладают 9 основных форм онкозаболеваний: рак молочной железы, рак кожи, рак легкого, рак желудка, рак шейки матки, рак простаты, рак ободочной кишки, рак прямой кишки и гемобластозы.

«В этом году Правительством принят Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы. Со следующего года будут дополнительно выделены 35 миллиардов тенге на улучшение качества оказания медицинских услуг, на обновление парка оборудования в онкодиспансерах. Мы провели аудит состояния все онкоучреждений в регионах Казахстана. Где-то не хватает оборудования и новых технологий. Все это будет решаться в рамках государственно-частного партнерства», - проинформировала Д. Кайдарова.

Автор: Лаура Амантаева