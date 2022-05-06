По полтора миллиона тенге выплатили ветеранам войны в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее ветеранам войны выплачено по полтора миллиона тенге ко Дню Победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния, девять инвалидов и участников ВОВ получили помощь в размере полутора миллионов тенге. Двоим семейчанам, работавшим в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», выплачена помощь в размере по 100 000 тенге.

Четверым несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны также предусмотрена помощь в размере по 100 000 тенге.

102 супруги умерших инвалидов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, а также супруги партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак, получили выплаты в размере 100 000 тенге.

41 горожанин, награжденный орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, получили по 100 000 тенге.

1680 семейчан, проработавшие или прослужившие не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, получили помощь в размере 50 000 тенге.







