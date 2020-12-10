По полмиллиарда тенге выделили двум казахстанским научным институтам для обновления оборудования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о финансировании научных институтов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы принимаются меры по увеличению финансирования науки до 1% от ВВП в 2025 году. Обеспечено постоянное обновление научного оборудования государственных вузов, НИИ. Так, в текущем году выделены средства НИИ проблем биологической безопасности в сумме 499,9 млн тенге и Национальному центру биотехнологии в сумме 500 млн тенге, 22 подведомственным научным организациям в сумме 1812,1 млн тенге», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос .

Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос увеличения объема базового финансирования фундаментальной науки и НИИ.

«Для обеспечения стабильной заработной платы ведущих ученых НИИ в рамках законопроекта по вопросам науки, находящегося на рассмотрении в Мажилисе Парламента, прорабатывается внесение изменений и дополнений в части расширения перечня расходов, финансируемых за счет базового финансирования. В этих целях выработаны требования к ведущим ученым и критерии соответствующего распределения базового финансирования на основе их достижений. На базе перспективных университетов создаются офисы коммерциализации, технопарки, бизнес-инкубаторы, специальные подразделения для реализации перспективных научных исследований по приоритетным направлениям науки», - перечислил он.

Вице-премьер отметил, что во взаимодействии с бизнесом функционируют кластеры, и привел примеры.

«Так, во взаимодействии с крупными зарубежными компаниями в 3-х инновационных кластерах на базе АОО «Назарбаев Университет» размещены офисы коммерциализации, бизнес-инкубатор и технопарк. Казахским национальным университетом имени аль-Фараби созданы кластер инжиниринга и наукоемких технологий, а также Центр дистанционного зондирования Земли с виртуальной приемной станцией. На базе Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбаева совместно с ТОО «КазЦинк», АО «Ульбинский металлургический завод» создан научно-исследовательско-производственный кластер в области металлургии. Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени К.И. Сатпаева создан центр Индустриального дизайна для развития аддитивного производства и инжиниринга», - заключил Е. Тугжанов.



