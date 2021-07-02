По подозрению в получении взятки задержан сотрудник Антикора в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау по подозрению в получению взятки в особо крупном размере задержан сотрудник Антикоррупционной службы по Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, 1 июля департаментом собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области задержан офицер Антикоррупционной службы по Атырауской области за получение взятки в крупном размере. Подозреваемый в получении взятки помещён в изолятор временного содержания управления полиции города Атырау. Задержание произвели специально прибывшие в Атырау из столицы сотрудники департамента собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции РК.

По предварительной информации, сотрудник оперативного управления Антикоррупционной службы потребовал у руководителя одной из компаний из Павлодара 21 млн тенге за непривлечение его к уголовной ответственности.