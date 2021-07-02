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    По подозрению в получении взятки задержан сотрудник Антикора в Атырау

    2 Июля 2021, 12:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау по подозрению в получению взятки в особо крупном размере задержан сотрудник Антикоррупционной службы по Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, 1 июля департаментом собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области задержан офицер Антикоррупционной службы по Атырауской области за получение взятки в крупном размере. Подозреваемый в получении взятки помещён в изолятор временного содержания управления полиции города Атырау. Задержание произвели специально прибывшие в Атырау из столицы сотрудники департамента собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции РК.

    По предварительной информации, сотрудник оперативного управления Антикоррупционной службы потребовал у руководителя одной из компаний из Павлодара 21 млн тенге за непривлечение его к уголовной ответственности.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Коррупция
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