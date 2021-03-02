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    По подозрению в коррупции задержан руководитель филиала КТЖ в Павлодаре

    2 Марта 2021, 11:15

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре задержан руководитель филиала АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Департамент экономических расследований по Павлодарской области задержал руководителя филиала АО «НК «КТЖ» по Павлодарской области, который подозревается в систематическом получении незаконного вознаграждения за покровительство в работе.

    Установлено, что он со своим заместителем от более 100 своих подчиненных в течение 4 лет ежемесячно незаконно получал от 8 до 10 тысяч тенге.

    Проводится расследование.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

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    КТЖ Павлодарская область Коррупция Другие государственные органы Видео
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