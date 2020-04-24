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    По одному миллиону тенге получат ветераны ВОВ в Алматинской области

    24 Апреля 2020, 21:28

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в честь празднования 75-летия Великой Победы в ВОВ из бюджета выделено более 380 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Ерлан Абдалиев.

    «В честь 75-летия Победы из областного бюджета предусмотрено выделение 386 млн тенге. В том числе 64 участникам и инвалидам ВОВ будет выплачено по 1 млн тенге», - сообщил спикер.

    Между тем узникам концлагерей и других мест насильственного содержания, которых насчитывается девять человек по области, выплачено по 100 тысяч тенге. Гражданам, работавшим в блокадном Ленинграде и награжденным медалями «За оборону Ленинграда», выплачено по 60 тысяч тенге, труженикам тыла – по 30 тысяч тенге.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Социальная поддержка ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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