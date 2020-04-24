По одному миллиону тенге получат ветераны ВОВ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в честь празднования 75-летия Великой Победы в ВОВ из бюджета выделено более 380 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Ерлан Абдалиев.

«В честь 75-летия Победы из областного бюджета предусмотрено выделение 386 млн тенге. В том числе 64 участникам и инвалидам ВОВ будет выплачено по 1 млн тенге», - сообщил спикер.

Между тем узникам концлагерей и других мест насильственного содержания, которых насчитывается девять человек по области, выплачено по 100 тысяч тенге. Гражданам, работавшим в блокадном Ленинграде и награжденным медалями «За оборону Ленинграда», выплачено по 60 тысяч тенге, труженикам тыла – по 30 тысяч тенге.



