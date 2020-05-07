По одному миллиону тенге получат ветераны Великой Отечественной войны в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По одному миллиону тенге получат ветераны Великой Отечественной войны в Западно-Казахстанской области. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время в области проживает 62 участника и инвалида войны. Также в Приуралье насчитывается более 5831 тружеников тыла.

В честь 75-летия Победы решением Правительства из бюджета будет оказана единовременная материальная выплата: участникам и инвалидам ВОВ – в размере 1 млн. тенге, женам умерших ветеранов и инвалидов ВОВ — 30 тысяч тенге, узникам концлагерей — 100 тысяч тенге, блокадникам Ленинграда — 100 тысяч тенге, ветеранам тыла — 30 тысяч тенге, участникам добровольческих отрядов — 120 тысяч тенге.

В связи с объявленным режимом ЧП майские праздники отмечаются в условиях карантинных мероприятий.

9 Мая будут возложены цветы к памятникам «Вечный огонь», «Славные дочери казахского народа», Братской могиле, Героям Советского Союза Т. Масину и маршалу Г. Жукову.

На площади у Вечного огня будет дан старт трем акциям: велопробег 50 спортс-менов, старт 9 групп, которые будут поздравлять ветеранов войны и труда; тор-жественное проплытие катеров по Уралу.

После старта всех акций возле Вечного огня в онлайн-режиме планируется транс-ляция концерта военного духового оркестра на тему песен военных лет.

Во всех районных центрах и сельских округах состоятся церемонии возложения цветов к памятникам ВОВ. Торжественно поздравят на дому ветеранов войны и труда с передачей поздравлений от Президента РК и акима области, с вручением памятных подарков.

В области с начала текущего года начата реализация проекта «Ардагерлерді ар-дақтайық!», в рамках которого молодежные волонтеры посещают и оказывают помощь на дому и в быту ветеранам и пожилым людям.

Автор: Артем Белый

Фото взято из открытых источников



