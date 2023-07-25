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    По обвинению в коррупции задержана экс-глава Минприроды Кыргызстана

    25 Июля 2023, 13:20

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В рамках ранее возбужденного уголовного дела по множественным фактам коррупции в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, задержана экс-министр Динара Кутманова, являющаяся ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    В ходе следствия на основе собранных доказательств, в том числе свидетельских показаний других участников коррупционных схем, а также результатов проведенных очных ставок с участием экс-министра и других обвиняемых, установлено, что Кутманова, обладая всей полнотой полномочий, предоставленных ей в рамках занимаемой должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, несмотря на оказанное ей доверие высшими органами власти, в угоду своим личным амбициям и в корыстных интересах организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег, говорится в сообщении.

    Так, экс-министр вовлекла в противоправную коррупционную деятельность не только подчиненных, но и своих родственников (сын и сестра), включая близкое окружение (домработница, друг сына и др.) для имитации подачи заявок на финансирование фиктивных проектов в сфере защиты природы и экологии.

    За 3 года общая сумма финансирования составляет порядка 969 млн 568 тыс. сомов, из которых 180 млн было направлено на госзакупки для нужд Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, а физическим и юридическим лицам в рамках 110 проектов по защите и охране природы выдано 789 млн 568 тыс. сомов, уточняет Кабар.

    Также получено подтверждение факта давления со стороны Кутмановой на членов комиссии по отбору проектов для финансирования с целью формального проведения заседания комиссии без их участия.

    Всего в рамках данного уголовного дела в качестве обвиняемых привлечено 9 лиц, сын Кутмановой в настоящее время находится в международном розыске и принимаются меры по его депортации из Турции.

    Кутманова Д.А. задержана и водворена в СИЗО ГКНБ КР.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Коррупция Кыргызстан
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