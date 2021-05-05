По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По миллиону тенге выплатят ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении координации занятости и социальных программ Алматинской области сообщили, что выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, и лицам, к ним приравненным ко дню Победы на 9 мая, осуществляется ежегодно.

По состоянию на 1 апреля 2021 года по области количество участников и инвалидов Великой Отечественный войны составляет 41 человек, в том числе участники - 24, инвалиды Великой Отечественный войны - 17.

«На 2021 год 41 участникам и инвалидам Великой Отечественный войны запланировано в честь 76-летия Победы из областного бюджета единовременная материальная помощь в сумме 41 млн тенге (один миллион тенге на каждого)», - ответили в управлении.

Ранее в Алматы ветеранам Великой отечественной войны предложили выплатить по миллиону тенге ко Дню Победы. Такую сумму получат и ветераны столицы.



