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    По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в Алматинской области

    5 Мая 2021, 12:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По миллиону тенге выплатят ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении координации занятости и социальных программ Алматинской области сообщили, что выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, и лицам, к ним приравненным ко дню Победы на 9 мая, осуществляется ежегодно.

    По состоянию на 1 апреля 2021 года по области количество участников и инвалидов Великой Отечественный войны составляет 41 человек, в том числе участники - 24, инвалиды Великой Отечественный войны - 17.

    «На 2021 год 41 участникам и инвалидам Великой Отечественный войны запланировано в честь 76-летия Победы из областного бюджета единовременная материальная помощь в сумме 41 млн тенге (один миллион тенге на каждого)», - ответили в управлении.

    Ранее в Алматы ветеранам Великой отечественной войны предложили выплатить по миллиону тенге ко Дню Победы. Такую сумму получат и ветераны столицы.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Другие государственные органы
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