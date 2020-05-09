По миллиону тенге выделили участникам и инвалидам ВОВ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил горожан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В День Победы мы чествуем ветеранов, остановивших фашистскую агрессию и отстоявших свободу и мир на земле. С каждым годом время отдаляет нас от тех страшных событий, повторения которых нельзя допустить. Это значит, что память о подвиге наших солдат должна с каждым днем быть сильнее. Как сказал Народный Герой Бауыржан Момышулы, память о войне — это не только боль и скорбь. Это память о битвах и подвигах. Это память о Победе!», - написал аким в Instagram.

Он отметил, что сегодня мы стараемся окружить ветеранов заботой и вниманием. Закаленные в боях, они показывают стойкость духа. Несмотря на преклонный возраст, участвуют в общественной жизни, являются примером патриотизма и преданности Родине, приверженности высоким идеалам нравственности и чести.

«В этом году город выделил по миллиону тенге участникам и инвалидам ВОВ. Не оставлены без внимания и горожане, приравненные к участникам и инвалидам войны, вдовы погибших на фронте воинов, участники трудового фронта. Мы, представители поколений, которым вы подарили мирную жизнь и отстояли наше право на жизнь, склоняем низко головы и благодарим за ваш Подвиг! Крепкого здоровья вам!», - написал аким.



