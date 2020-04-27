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    По миллиону тенге выдадут  40 ветеранам войны в Туркестанской области

    27 Апреля 2020, 17:09

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Число ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним в Туркестанской области составляет 8293 человека. В том числе 40 - ветераны Великой Отечественной войны, 256 - приравненные к участникам и инвалидам ВОВ. Кроме того, в области зарегистрировано 7997 тружеников тыла. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области

    В соответствии с решением Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан и Министерства финансов РК, один миллион тенге будет выделен 40 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Туркестанской области. Это единовременная финансовая помощь в честь Великой Победы.

    Также было решено оказать финансовую помощь в размере 30 тысяч тенге вдовам 8251 погибшего на войне солдата и 60 тысяч тенге - жителю блокадного Ленинграда и бывшему узнику концлагеря. Общая сумма выделенных средств составляет 40 247,8 млн тенге.

    Также рассматриваются вопросы социальной поддержки ветеранов и предоставления или ремонта жилья. 7 февраля 2020 года ветерану Великой Отечественной войны Р. Джумагулову, находившемуся в очереди на получение жилплощади в Толебийском районе, было предоставлено жилье за счет средств местного бюджета.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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